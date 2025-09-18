Верховный Суд подтвердил потерю гражданства Украины Коломойским

Большая Палата Верховного Суда Украины оставила без изменений решение Кассационного административного суда, которое отказало в удовлетворении иска бизнесмена Игоря Коломойского об отмене указа президента Владимира Зеленского о потере им украинского гражданства. Постановление суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Дело № 990/320/23 касается указа президента № 502/2022 от 18 июля 2022 года, которым Коломойский, 1963 года рождения, уроженец и житель Днепра, признан утратившим гражданство Украины. Основанием стало добровольное приобретение им гражданства Израиля в 1995 году, когда он был совершеннолетним.

Коломойский обжаловал указ, аргументируя, что на момент приобретения израильского гражданства украинское законодательство не предусматривало такого основания для потери гражданства, а изменения в законе 2001 года не могут применяться ретроактивно.

В решении от 02 апреля 2025 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал в иске, отметив, что с 1997 года законодательство Украины четко определяет добровольное приобретение гражданства другого государства как основание для потери украинского гражданства, при условии, что лицо не становится апатридом (лицом без гражданства).

Суд подчеркнул, что Коломойский мог избежать последствий, выйдя из израильского гражданства, но не сделал этого в течение более 25 лет. Процедура принятия указа была соблюдена, а доказательства, предоставленные Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой, признаны достаточными.

Апелляционную жалобу Коломойского рассмотрела Большая Палата Верховного Суда 11 сентября 2025 года. В постановлении, принятом с участием 18 судей под председательством В. Ю. Уркевича, суд подтвердил выводы первой инстанции, ссылаясь на принципы единого гражданства (статья 4 Конституции Украины), нормы Закона "О гражданстве Украины" и международные конвенции, ратифицированные Украиной (Европейская конвенция о гражданстве и Конвенция о сокращении безгражданства).

Суд отверг аргументы о нарушении принципа необратимости закона во времени, отметив, что правоотношения по гражданству являются длительными, а Коломойский должен был осознавать возможные последствия.

Представитель Коломойского не явился на заседание Большой Палаты, тогда как представители Президента (Л. Р. Пантюхова) и Государственной миграционной службы (С. В. Харченко) поддержали позицию ответчика.

Это решение завершает судебное разбирательство, начатое в ноябре 2023 года. Постановление вступает в силу немедленно.