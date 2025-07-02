Верховный Суд окончательно отказал компании KAESER KOMPRESSOREN: о чем речь

Так, компания требовала признать недействительными свидетельства Украины на ряд торговых марок, содержащих элемент "Sigma", и обязать ответчиков внести соответствующие изменения в реестры и запретить использование этих знаков.

Суть дела

Компания KAESER KOMPRESSOREN SE, владелец международной торговой марки "Sigma", утверждала, что украинские свидетельства на знаки "Сигма Инжиниринг", "Сигма Инжиниринг" и "Sigma Engineering" для товаров (машины, станки, компрессоры и т.д.) являются схожими до степени смешения с ее брендом. Истец считал, что это может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, а также нарушает условия охраны прав на знаки для товаров и услуг, определенные законом.

Однако суды всех инстанций, в том числе и Верховный Суд, пришли к выводу, что сходство недостаточно для признания знаков недействительными, а вероятность введения в заблуждение - не доказана.

Мнение юриста

Решение Верховного Суда является окончательным и ставит точку в многолетнем споре между немецким производителем и украинской компанией. Оно подтверждает, что регистрация и использование торговых марок "Сигма Инжиниринг", "Сигма Инжиниринг" и "Sigma Engineering" не нарушает прав международного владельца бренда "Sigma" в пределах Украины, комментирует юрист Клим Братковский.

"Это решение демонстрирует, что даже наличие международной регистрации не гарантирует автоматического признания похожих знаков недействительными. Суд четко указал: если обозначение не является тождественным или не вызывает у потребителя ложных ассоциаций относительно происхождения товара, правовая охрана может быть предоставлена такому обозначению. Важно, что при проведении экспертизы на сходство, необходимо знак оценивать в целом, а не только его отдельные элементы, например слово "Sigma", - добавляет юрист.