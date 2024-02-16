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Верховный суд окончательно подтвердил правдивость расследования о связях Parimatch с Россией после начала войны

Пятница 16 февраля 2024 11:09
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Верховный суд окончательно подтвердил правдивость расследования о связях Parimatch с Россией после начала войны Фото: Верховный суд окончательно подтвердил правдивость расследования о связях подсанкционного Parimatch с Россией после начала войны (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда отклонил иск группы компаний Parimatch к информационному агентству РБК-Украина из-за расследования 2022 года о связях подсанкционного букмекера с Россией после заявлений о якобы выходе из российского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление суда.

Решение вынесено 6 февраля 2024 года. Оно является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит.

Тем самым Верховный Суд подтвердил правдивость журналистского расследование, в котором были обнаружены доказательства связи подсанкционного букмекера со страной-агрессором после 24.02.2022.

Санкции против Parimatch

В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор.

В список санкций попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch".

Как оказалось, в структуру компаний Parimatch Tech относятся компании, созданные гражданами Российской Федерации.

Ранее по запросу РБК-Украина в Службе безопасности Украины отметили, что будут устанавливать связи этих компаний с фирмами, попавшими под украинские санкции.

Также мы писали, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) обратилась к аппарату Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и правоохранительным органам из-за попыток PariMatch обойти санкции за связи с Россией.

Напомним, судебный процесс между аффилированными с Parimatch компаниями Rillius Holding Limited, BTB Betlab Holdings и РБК-Украина длился с августа 2022 года, после того как было обнародовано расследование.

В апелляции признал публикацию РБК-Украина о работе Parimatch в России после начала войны достоверной.

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