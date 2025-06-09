В Раде рассказали, что Украине следует позаимствовать у ЕС и что уже сделано

Украина интегрирует европейские стандарты - от энергоэффективности и безбарьерности до промышленного безвиза. Они являются не только требованием для интеграции, а стратегическим выбором восстановления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

По ее словам, отдельные нормы приходится не просто импортировать, а переосмысливать - адаптировать к условиям военного времени, или же создавать с нуля - особенно в сфере безопасности.

"Показательно, что некоторые украинские цифровые решения - например "єВідновлення" - уже становятся примером для стран ЕС", - отметила она.

По мнению Шуляк, Украина постепенно внедряет те регламенты, которые десятилетиями успешно работают в ЕС, в то же время, по некоторым пунктам пока мы движемся не так быстро как хотелось бы. Один из примеров - промышленный безвиз.

"В частности, не вся продукция, которая производятся в Украине, уже имеет необходимые стандарты ЕС, то есть, когда мы придем в ЕС как полноправные члены, часть наших производителей будет просто не готова к этому при условии, если сейчас не переделает производство", - пояснила она.

Представительница правительства добавила, что это означает для производителей расходы, что является, соответственно, вызовом и одновременно, это возможности, поскольку это существенно расширит рынок для них.

Шуляк убеждена - сферой, где Украина точно должна заимствовать опыт ЕС, является вопрос энергонезависимости. Государство, пояснила парламентарий, уже не может позволить себе строить не энергоэффективные здания, отапливать лестничные клетки, подъезды и тому подобное. Поэтому все технологии, связанные с зеленым восстановлением и с высокими показателями энергоэффективности, будут основой восстановления. То есть, использование тех стандартов ЕС, которые во многих странах уже давно.

Еще один стандарт ЕС, который Украина начала постепенно внедрять - безбарьерность, и инклюзивность. В частности, в Украине уже утверждена Стратегия безбарьерности, а также выбраны пилотные города, где уже внедряются первые решения по этому поводу.

"Но этого мало. Нам нужно более основательно работать в этом направлении, поскольку безбарьерность - это не одиночный пандус у подъезда. Следует пересмотреть подходы к тому, как реальная безбарьерность, а не безбарьерность на словах и бумаге реализуется на рабочих местах, есть ли она в сфере государственных услуг, например, в ЦПАУ. Даже в Кабмин ты не всегда можешь зайти небезбарьерно", - подчеркивает Шуляк.

Какие европейские практики Украина будет активно внедрять

Кроме этого, Украина будет активно внедрять лучшие европейские практики по Новому Европейскому баухаусу, по циркулярной экономике, переработке отходов и устойчивому развитию. Впрочем, подчеркнула Шуляк, как базовые будут вышеперечисленные три.

В то же время, не все международные стандарты Украина может перенять, адаптировав под себя. В частности, нужен собственный стандарт безопасности, наработки по которому уже реализуется. Шуляк привела пример - в свое время Эстония была одной из первых стран, которая предложила помощь в восстановлении. Под свой патронат они решили взять город Овруч на Житомирщине. Там было решено построить детский сад по типу типичного современного детского сада, которые строятся и работают в Эстонии.

"Но одинаковый не получилось, поскольку у нас действуют новые ГСН об обязательном наличии укрытий в такого рода объектах. Из-за нашего северного соседа, который никуда не исчезнет, у нас отныне будут всегда повышенные требования по безопасности. Безопасность заставит нас пересматривать, как будет работать система и мы это уже сделали на уровне законодательства, приняв на уровне закона новые ГСН. Безопасность дает нам право использовать и лучшие научные практики, и профессиональную экспертную среду для поиска лучших решений для безопасности граждан", - отметила Шуляк.

По ее словам, когда Украина начала работать над обновлением правил безопасности, сначала решили "не изобретать велосипед", а адаптировать под себя существующий международный опыт. Например, опыт Израиля, где этот вопрос не менее актуален.

"Но потом мы поняли, что против них такое вооружение не используют. И если мы на 100% будем заимствовать их опыт под нас, то "мамады" на спасут, поскольку если ракета попадет в дом, он сложится. Следовательно, есть смысл рассмотреть опыт Финляндии и Швейцарии, однако учитывая то, что условия Украины, к сожалению, беспрецедентные", - отметила Елена Шуляк.

Какие подходы стоит адаптировать ЕС, позаимствовав у Украины

В то же время, она подчеркнула, что у Украины есть практики, которые есть смысл адаптировать именно ЕС. Нардеп объяснила, что сейчас ЕС находится в двух переходах - зеленом и цифровом. И украинский опыт именно в цифровизации, которая входит в ТОП самых успешных украинских реформ, является тем кейсом, который точно пригодится большинству европейских стран.

Кроме этого, Шуляк привела пример программы "єВідновлення", которую другие страны уже рассматривают, как кейс, который можно позаимствовать и адаптировать на случай стихийных бедствий.

"Прозрачная система, которая эффективно работает, решая жилищные проблемы сотен тысяч граждан. Цифровое обеспечение, которое это позволяет - быстро, без бюрократии податься на компенсацию и получить ее. Так, сейчас благодаря "еВідновленню" средства в рамках "єВідновлення" уже получили более 100 тыс украинцев, а общая сумма выплат давно пересекла отметку в 20 млрд гривен", - резюмировала Шуляк.