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Верховный лидер Ирана приказал подготовить удар по Израилю, - NYT

Фото: Али Хаменеи, верховный лидер Ирана (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал своим подчиненным подготовить удар по Израилю. Так Тегеран хочет ответить на атаку израильских войск, которая произошла 26 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Три неназванных иранских чиновника рассказали изданию, что приказ о подготовке плана атаки Хаменеи отдал Высшему совету национальной безопасности.

По их словам, такое решение верховный лидер принял после того, как ознакомился с масштабами ущерба, который израильский удар нанес иранскому ракетному производству и системам ПВО вокруг Тегерана, энергетической инфраструктуре и главному порту на юге страны. 

Источники NYT уточнили, что, как заявил Хаменеи, масштабы израильской атаки, а также число жертв (погибли по меньшей мере четыре солдата из числа военных) слишком велики, чтобы их игнорировать, и если Тегеран не ответит, он признает поражение.

Они также подчеркнули, что военные командиры готовят список из десятков военных целей на территории Израиля. Сам удар, вероятно, произойдет уже после президентских выборов в США. Причиной этому является обеспокоенность Ирана, что всплеск напряженности на Ближнем Востоке может "сыграть на руку" кандидату в президенты США Дональду Трампу. 

 

Слухи о планах Ирана

Напомним, еще вчера, 31 октября, Axios со ссылкой на источники писало, что Иран планирует ударить по Израилю с территории Ирака. Атаку могут провести проиранские боевики.

Собеседники издания уточняли, что в ходе обстрела планируется применить большое количество баллистических ракет и дронов.

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ИзраильИранРакетный удар