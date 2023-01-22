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Верховный комиссар ООН по делам беженцев посетил Николаев

Фото: верховный комиссар ООН по делам беженцев посетил Николаев (facebook.com/mykoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 22 января, в Николаев прибыла делегация управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине во главе с комиссаром Филиппо Гранди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую ОВА.

Сообщается, что во время визита делегации начальник Николаевской ОВА Виталий Ким и представительница управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Каролина Линдхольм Биллинг подписали меморандум о взаимопонимании для оказания поддержки пострадавшим от войны и ВПЛ в Николаевской области.

Ким поблагодарил управление Верховного комиссара за поддержку, которую оно оказывает Николаевской области и добавил, что подписание меморандума - это важный шаг для дальнейшего взаимодействия между сторонами.

В свою очередь Гранди поблагодарил команду Николаевской ОВА за помощь, которую область оказывала ВПЛ, и отметил продолженные плодотворное сотрудничество.

Так, стороны будут сотрудничать и координировать усилия по предоставлению строительных материалов для ремонта поврежденного жилья, установлению и обустройству модульных домов, решению потребностей пострадавших и ВПЛ через юридическую и психосоциальную поддержку.

Кроме того, стороны обсудили предоставление многоцелевой денежной помощи для трудоспособных лиц, которые потеряли работу во время войны и не имеют права на получение государственных социальных пособий. Денежная помощь для таких лиц позволит предотвратить негативные тенденции миграции профессиональных кадров из области и сохранить кадровый потенциал специальных профессий для ее восстановления.

Как сообщалось ранее, генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что мир столкнулся с масштабным геополитическим расколом. Ситуация сложнее, чем во времена "холодной войны".

Кроме того, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица посоветовал ООН выяснить, кто действительно блокирует вывоз украинского зерна.

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НиколаевООНВиталий Ким