Верховный комиссар ООН по делам беженцев посетил Николаев

Сообщается, что во время визита делегации начальник Николаевской ОВА Виталий Ким и представительница управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Каролина Линдхольм Биллинг подписали меморандум о взаимопонимании для оказания поддержки пострадавшим от войны и ВПЛ в Николаевской области.

Ким поблагодарил управление Верховного комиссара за поддержку, которую оно оказывает Николаевской области и добавил, что подписание меморандума - это важный шаг для дальнейшего взаимодействия между сторонами.

В свою очередь Гранди поблагодарил команду Николаевской ОВА за помощь, которую область оказывала ВПЛ, и отметил продолженные плодотворное сотрудничество.

Так, стороны будут сотрудничать и координировать усилия по предоставлению строительных материалов для ремонта поврежденного жилья, установлению и обустройству модульных домов, решению потребностей пострадавших и ВПЛ через юридическую и психосоциальную поддержку.

Кроме того, стороны обсудили предоставление многоцелевой денежной помощи для трудоспособных лиц, которые потеряли работу во время войны и не имеют права на получение государственных социальных пособий. Денежная помощь для таких лиц позволит предотвратить негативные тенденции миграции профессиональных кадров из области и сохранить кадровый потенциал специальных профессий для ее восстановления.

Как сообщалось ранее, генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что мир столкнулся с масштабным геополитическим расколом. Ситуация сложнее, чем во времена "холодной войны".

Кроме того, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица посоветовал ООН выяснить, кто действительно блокирует вывоз украинского зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.