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Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Украину в декабре

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Женева, Среда 30 ноября 2022 23:34
Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Украину в декабре Фото: Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Украину в декабре (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Визит верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка в Украину пройдет с 4 по 7 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Отмечается, что Тюрк посетит Киев и населенные пункты в Киевской области. Также ожидается, что он приедет в Харьков, Изюм, Ужгород.

Во время визита он проведет встречи с местными властями и жителями.

Как сообщается на сайте ООН, Тюрк должен пообщаться с жертвами, чьи права человека были нарушены.

Уточняется, что, в частности, он будет общаться с родственниками гражданских лиц, пропавших без вести или подвергшихся насильственным исчезновениям, и родственниками военнопленных.

7 декабря в Киеве пройдет его итоговая пресс-конференция.

Напомним, в октябре Комиссия Организации Объединенных Наций обнародовала отчет. В нем говорится о результатах расследования нарушений прав человека. В частности, зафиксирован ряд признаков военных преступлений со стороны российских захватчиков на территории областей, которые находились во временной оккупации.

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