Верховная рада и Европарламент подписали важный меморандум. Главные моменты

Верховная рада и Европарламент подписали важный меморандум 28 ноября. Он поможет Украине подготовиться ко вступлению в ЕС, в частности, в Киеве появится офис законодательного органа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента Европейского парламента Роберты Метсолы и главы Верховной рады Руслана Стефанчука на пресс-конференции.

Подготовка к вступлению в ЕС и офис в Киеве

"Несколько минут назад мы подписали обновленный Меморандум о взаимопонимании о поддержке парламентской демократии между нашими двумя парламентами. Это важный и символический шаг в дальнейшем укреплении наших давних отношений. Это также практический способ, которым мы, Европейский парламент, можем помочь Украине подготовиться к вступлению в ЕС", - сказала Метсола на совместной пресс-конференции с главой Верховной рады Русланом Стефанчуком в Брюсселе во вторник, 28 ноября.

Кроме этого, по словам Метсолы, это партнерство будет еще более укреплено решением об "учреждении постоянного присутствия Европейского парламента в Киеве".

Укрепление связей и помощь

Кроме этого, президент Европарламента подчеркнула, что таким образом удастся укрепить парламентские связи между Украиной и ЕС. Кроме того, она остановилась и на необходимости продолжать оказывать поддержку Украине, в частности, военную - через European Peace Facility (EPF), а также со стороны членов ЕС.

"Во-вторых, наша позиция понятна. Мы должны как можно быстрее договориться о новом фонде для Украины в 50 миллиардов долларов", - отметила Метсола.

Кроме того, Метсола отметила "огромные усилия" Украины, в частности Верховной Рады, для решения всех задач по открытию переговоров о вступлении в ЕС.

"Как парламент мы надеемся и ожидаем положительного решения Европейского совета в декабре этого года. В заключение наше послание таково: Европейский парламент будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заверила она.

По словам главы Верховной рады Руслана Стефанчука, на основе меморандума будет разработан план его воплощения.

"Сегодня мы подписали очень важный меморандум, который очертил основные границы нашего сотрудничества. И на основе этого меморандума мы разработаем план его реализации", - сказал он, отметив, что Украина в этом сотрудничестве, возможно, будет выступать уже в новом качестве - "ассоциированного члена Евросоюза".

Как сообщалось, конференция президентов Европейского парламента публично поддержала начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.