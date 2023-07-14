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Верховная рада попросит президента Грузии помиловать Саакашвили

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Украина, Пятница 14 июля 2023 09:43
Верховная рада попросит президента Грузии помиловать Саакашвили Фото: Михеил Саакашвили (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован проект обращения к президенту Грузии и парламентам государств - членов ЕС о необходимости осуществить гуманитарный акт и помиловать Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления №9491, внесенный большой группой депутатов.

В целях сохранения жизни и здоровья гражданина Украины, Верховная рада планирует:

  • призвать президента Грузии Саломе Зурабишвили предоставить уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу доступ к гражданину Украины Михеилу Саакашвили;
  • обратиться к президенту Грузии с просьбой осуществить гуманитарный акт и помиловать Саакашвили, учитывая его тяжелое физическое состояние;
  • обратиться к парламентам государств-членов Европейского Союза с просьбой принять соответствующие решения и резолюции о необходимости осуществления президентом Грузии гумантарного акта и помилования Саакашвили, подтвердив важность соблюдения международных стандартов прав человека.

Обоснование постановления

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, широкое освещение в отечественных и мировых медиа информации об условиях содержания Саакашвили, а также соответствующие дипломатические сообщения побуждают Верховную Раду Украины к безотлагательному реагированию на сведения о критическом состоянии здоровья третьего президента Грузии (2004-2013 гг.), гражданина Украины Михеила Саакашвили

"Учитывая положения Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, проект обращение Верховной рады основывается на общепринятых международно-правовых стандартах в сфере гуманитарного права и представляется с целью индивидуализированного проявления акта гуманизма и милосердия по отношению к гражданину Украины Михеилу Саакашвили", - говорится в документе.

Состояние здоровья Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили был задержан грузинскими правоохранителями еще в октябре 2021 года. Его обвинили в "злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов", за что он получил шесть лет тюрьмы.

С тех пор бывший президент Грузии восемь раз объявлял голодовку. На этом фоне его здоровье значительно ухудшилось.

Совсем недавно Саакашвили присутствовал на судебном заседании в онлайн-формате. Там он показал, насколько сильно похудел.

После этого президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение Министерству иностранных дел вызвать грузинского посла на ковер. Позже дипломата отправили в Тбилиси, ему посоветовали провести консультации с властями.

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Михаил Саакашвили Верховная рада
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