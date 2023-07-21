Верховная рада получила от Ткаченко заявление об увольнении

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Украины по собственной инициативе", - написал Стефанчук.

По его словам, заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Напомним, вчера вечером Ткаченко подал заявление об отставке из-за резонанса с выделением средств Минкультом из госбюджета.

Фото: заявление (facebook.com/stefanchuk.official)

Дискуссия об отставке Ткаченко

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский вчера, 20 июля, поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

Этому решению предшествовал скандал по поводу того, что Минкульт выделяет на создание русскоязычного продукта от работавших на российский рынок компаний миллионы гривен.

В частности, 7 июня Госпредприятием Иновещания был проведен "художественный конкурс" на создание фильмов и сериалов. Тогда победителями стали компании, учредители которых работали на российском рынке и в российских проектах.

Однако самый громкий скандал возник после того, как компании Юрия Горбунова анонсировали выделение 33 млн. гривен на создание комедийного сериала "СМТ Ингулец".

Также ранее общественность собирала подписи под петицией об отставке Ткаченко.

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