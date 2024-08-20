Верховная Рада разрешила украинцам применение трофейного оружия для отражения агрессии РФ

Украинцы смогут использовать трофейное оружие в течение военного положения и 90 дней после его завершения, при условии, что такое оружие будет задекларировано.

Закон также обязывает гражданских, которые нашли огнестрельное оружие, сообщить об этом в полицию в течение 24 часов для дальнейшей сдачи или декларирования.

При этом установлены ограничения на декларирование определенных видов оружия, таких как:

оружие калибра более 12,7 мм;

гладкоствольное оружие калибра более 23 мм;

пулеметы, гранатометы, минометы, огнеметы, ПЗРК и тому подобное.

Гражданские лица обязаны сдать найденное и задекларированное оружие и неиспользованные боеприпасы в полицию не позднее чем через 90 дней после окончания военного положения. Повторное получение оружия в собственность возможно через три месяца после сдачи для проверки в полицию.

Также в течение этих 90 дней нужно сдать оружие, полученное от государства для защиты от агрессии РФ.