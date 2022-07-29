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Верх цинізму. Окупанти збираються "зберігати" робочі місця на "Азовсталі"

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Маріуполь, П'ятниця 29 липня 2022 14:31
Верх цинізму. Окупанти збираються "зберігати" робочі місця на "Азовсталі" Фото: "Азовсталь" (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

На заводі "Азовсталь" в окупованому Маріуполі є можливість "зберегти" робочі місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра РФ Марата Хуснулліна на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Подивилися розвиток промисловості. Подивилися можливість, що буде з долею "Азовсталі", багато з жителями це питання обговорюємо, бачимо, що там можливо все-таки зберегти частину робочих місць без відновлення шкідливого виробництва", - сказав Хуснуллін.

Віце-прем'єр заявив, що розроблено план перетворення Маріуполя. Він попросив у Путіна затвердити документ, щоб розпочати роботу.

За словами Хуснулліна, на даний момент на "Азовсталі" знаходиться 40 мільйонів тонн відходів і територію підприємства потрібно зачищати.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі - катастрофа з водою. Деякі з городян через відсутність води втрачають свідомість прямо на вулицях.

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