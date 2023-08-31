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Десятки тысяч украинцев ошибочно получают выплаты переселенцев: заберут ли их

Фото: Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Около 180 тысяч украинцев ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук в эфире телемарафона.

"То, что мне известно сейчас, по состоянию на сегодняшний день: 109 тысяч постоянно находятся за границей, проживают там, и получают выплаты там, и получают выплаты как внутренне перемещенные лица", - сказала она.

Кроме того, почти 10 тысяч украинцев числятся в реестрах ЗАГСа как умершие, однако на них и дальше получают выплаты.

Вице-премьер сообщила, что в реестре также нашли ошибки, когда двое членов семьи, например и отец, и мать, подали на выплаты тем же детям. По ее словам, таких семей нашли почти 60 тысяч.

Верещук добавила, что все ошибки исправят и выплаты таким лицам прекратят.

Она отметила, что в настоящее время выплаты для переселенцев получают 2 млн 600 тысяч человек.

Нововведения для переселенцев

РБК-Украина сообщало, что с 1 августа переселенцам, которые получают помощь в Украине, должны были автоматически продлить выплаты еще на шесть месяцев.

В то же время, некоторым категориям ВПЛ отменят ежемесячные выплаты, если они осуществили большие расходы с 1 августа.

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Ирина ВерещуквиплатиВнутренне перемещенные лица