Верещук приєднається до української делегації в ТКГ, - ОП

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук приєднається до української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ). На переговорах слід зосередитися на гуманітарних і соціальних питаннях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря глави держави Сергія Никифорова.
"Також зміни в українській делегації в ТКГ. Після переходу (Олексія - ред.) Рєзнікова в Міноборони до делегації приєднається Ірина Верещук", - сказав він в ході брифінгу.
За його словами, українська делегація в ТКГ повинна ще більше зосередитися на вирішенні гуманітарних і соціальних питань.
Нагадаємо, раніше Верещук заявила, що приєднається до української делегації в ТКГ 10 листопада.
Зазначимо, 3 листопада Резніков залишив посаду першого заступника голови української делегації в ТКГ у зв'язку з призначенням на посаду Міністра оборони України.