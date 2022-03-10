Верещук про пошкодження газопроводу Донецьк-Маріуполь: без тепла понад 1 млн осіб

В результаті пошкодження магістрального газопроводу Донецьк-Маріуполь на Приазов'ї без тепла залишаються понад 1 млн осіб. Українська сторона вимагає допустити ремонтну бригаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.
"З метою припинення гуманітарної катастрофи для ліквідації пошкодження на газовій магістралі Донецьк-Маріуполь, де зараз без тепла залишилися понад 1 млн осіб у Маріуполі, Бердянську та інших містах, ми вимагаємо допустити проїзд спецтехніки та ремонтної бригади", - зазначила Верещук.
Нагадаємо, раніше Верещук назвала маршрути, за якими 10 березня відкриються гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів з гарячих точок.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.