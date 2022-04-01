Верещук пояснила, що Україна хоче від Червоного Хреста: інакше в ньому нема і сенсу
Міжнародний Комітет Червоного Хреста не виконує ряд своїх функцій і недостатньо активно реагує на війну і гуманітарні потреби в Україні, зазначає віце-прем'єр - міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Чиновник пояснила, яких дій наша країна очікує від організації.
Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.
"Міжнародний комітет Червоного Хреста пише у своїх звітах, що вже близько 500 тонн гуманітарної допомоги було розподілено між громадами. Але МКЧХ має той мандат і той статус, які не мають інші організації. Саме тому ми від них вимагаємо виконання саме тих функцій, на які уповноважені тільки вони", - наголошує Верещук.
Вона пояснила, що йдеться, зокрема, про створення гуманітарних коридорів, супровід і гарантії, що дотримання сторонами режиму припинення вогню буде повним і беззастережним.
"Цього не відбувається, ми лише сьогодні вночі (інтерв'ю записане 31 березня, – ред.) отримали лист, який надіслала РФ до Червоного Хреста, про те, що вони готові відкрити коридор та гарантувати режим припинення вогню", - розповіла віце-прем'єр.
Так, вони повинні організовувати та супроводжувати гуманітарні коридори, зазначає Верещук.
"Бо якщо цього немає, то нема і сенсу в Червоному Хресті. Я пояснюю їхнім представникам, що гуманітарну допомогу у вигляді їжі, води, памперсів та медикаментів можуть робити інші організації, і вони це роблять. В Україну на сьогодні приїхало вже понад 162 тисяч тонн гуманітарної допомоги", - сказала чиновник.
Ще однією ключовою вимогою до Червоного Хреста є питання полонених.
"Ми вимагаємо повного доступу до українських полонених на території РФ, тимчасово окупованого Криму та ОРДЛО. Жодного разу нам МКЧХ не підтвердив, що у них такий доступ був, що вони бачили і розмовляли із нашими полоненими. А ми готові хоч сьогодні, як буде бажання і спроможність Червоного Хреста, допустити їх до російських полонених", - заявила віце-прем'єр.
Нагадаємо, раніше у Червоному Хресті розповіли про переговори про доступ представників організації в райони, де йдуть бойові дії.
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