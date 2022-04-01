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Верещук пояснила, що Україна хоче від Червоного Хреста: інакше в ньому нема і сенсу

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П'ятниця 01 квітня 2022 09:17
Верещук пояснила, що Україна хоче від Червоного Хреста: інакше в ньому нема і сенсу Фото: віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Міжнародний Комітет Червоного Хреста не виконує ряд своїх функцій і недостатньо активно реагує на війну і гуманітарні потреби в Україні, зазначає віце-прем'єр - міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Чиновник пояснила, яких дій наша країна очікує від організації.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

"Міжнародний комітет Червоного Хреста пише у своїх звітах, що вже близько 500 тонн гуманітарної допомоги було розподілено між громадами. Але МКЧХ має той мандат і той статус, які не мають інші організації. Саме тому ми від них вимагаємо виконання саме тих функцій, на які уповноважені тільки вони", - наголошує Верещук.

Вона пояснила, що йдеться, зокрема, про створення гуманітарних коридорів, супровід і гарантії, що дотримання сторонами режиму припинення вогню буде повним і беззастережним.

"Цього не відбувається, ми лише сьогодні вночі (інтерв'ю записане 31 березня, – ред.) отримали лист, який надіслала РФ до Червоного Хреста, про те, що вони готові відкрити коридор та гарантувати режим припинення вогню", - розповіла віце-прем'єр.

Так, вони повинні організовувати та супроводжувати гуманітарні коридори, зазначає Верещук.

"Бо якщо цього немає, то нема і сенсу в Червоному Хресті. Я пояснюю їхнім представникам, що гуманітарну допомогу у вигляді їжі, води, памперсів та медикаментів можуть робити інші організації, і вони це роблять. В Україну на сьогодні приїхало вже понад 162 тисяч тонн гуманітарної допомоги", - сказала чиновник.

Ще однією ключовою вимогою до Червоного Хреста є питання полонених.

"Ми вимагаємо повного доступу до українських полонених на території РФ, тимчасово окупованого Криму та ОРДЛО. Жодного разу нам МКЧХ не підтвердив, що у них такий доступ був, що вони бачили і розмовляли із нашими полоненими. А ми готові хоч сьогодні, як буде бажання і спроможність Червоного Хреста, допустити їх до російських полонених", - заявила віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше у Червоному Хресті розповіли про переговори про доступ представників організації в райони, де йдуть бойові дії.

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