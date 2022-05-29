RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Верещук дала дві важливі поради мешканцям окупованих Росією територій

Фото: Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Мешканцям тимчасово окупованих районів не варто залишатися у контрольованих РФ населених пунктах і брати російські паспорти.

Про це розповіла віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал урядовиці.

У Кабінеті міністрів не радять брати російські паспорти та залишатися в окупації. Українців із окупованих районів закликали докласти всіх зусиль для виїзду в безпечні регіони.

"Переїжджати на підконтрольну територію. Знаю, що це непросто, але знаходьте шляхи та можливості. Бо, зрештою, йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей", – написала Верещук.

Також вона закликала мешканців окупованих районів не набувати громадянства РФ. За словами віце-прем'єрки, згодом російський паспорт "створить більше проблем, ніж вигоди".

До слова, у захопленому Мелітополі містяни вийшли на мітинг із українськими гаслами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаІрина ВерещукОкуповані територіїВійна Росії проти України