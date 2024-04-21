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"Верес" расписал ничью с "Днепром-1" в Премьер-лиге

Фото: "Спортклубовцы" не смогли победить в Ровно (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Ровненский "Верес" разошелся миром с "Днепром-1" в 25-м туре чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 25-й тур

"Верес" – "Днепр-1" – 1:1

Голы: Дахновский, 19 – Адамюк, 33

 

 

С первых минут борьба начала идти на каждом клочке поля. "Спортклубовцы" неожиданно вынуждены были играть от обороны, но именно гости первыми создали момент. Это Адамюк пробил головой на дальней штанге после углового – Когут не дремал.

Ровенчане ответили на этот выпад голом. Это Яго зацепился за мяч в центре поля и отдал вперед Дахновскому. Полузащитник получил передачу на левом углу штрафной и точно пробил в дальний – 1:0.

Забитый мяч добавил уверенности "Вересу". Подопечные Олега Шандрука продолжили владеть инициативой. Тем более неожиданным стал гол "Днепра-1" на 33-й минуте. После углового Паст не смог зафиксировать мяч, поэтому Адамюк результативно сыграл вторым темпом.

Со стартом второй половины "Верес" заиграл острее. Вот Дахновский пробил с отскока, но угодил в партнера по команде. Впоследствии Шастал из пределов штрафной не смог переиграть Волынца после передачи Гайдучика. Однако следующая возможность забить возникла под занавес встречи – Кучеров пробил мимо штанги после прострела с фланга.

В конце концов, матч завершился ничьей. "Днепр-1" набрал 45 очков и останется на 4-й строчке. В свою очередь "Верес" поднялся на 13-е место (20 пунктов).

К слову, ранее составили график выступлений футбольных команд Украины на летних турнирах.

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