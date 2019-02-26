"Верес" розірвав контракт з гравцем на третій день після підписання

Це пов'язано з тим, що українець брав участь в змаганнях в Криму

"Верес" прекратил сотрудничество с полузащитником Сергеем Чеботаревым, которого подписал 23 февраля. Об этом сообщается на сайте ровенского клуба.

Это связано с тем, что 27-летний украинец принимал участие в соревнованиях на территории временно аннексированного Крыма. Хавбек в 2016 году году играл в так называемом чемпионате Крыма за клуб "Кафа" с Феодосии.

Клуб отмечает, что ему не было об этом известно. Чеботарев в своих документах предыдущими клубами указал "Буковину" и грузинский "Зугдиди".

Также ровенский клуб обратился к руководству УПЛ и ПФЛ с просьбой принять решение по футболистам, которые играли в чемпионатах на временно оккупированных территориях Крыма, Луганской и Донецкой областей, а также опубликовать информацию о таких футболистах и решениях по ним.

Напомним, Комитет арбитров Федерации футбола Украины (ФФУ) прекратил сотрудничество с арбитром Анатолием Жабченко, который решил работать на матчах "чемпионата Крыма".

Также ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов, игравших в составе так называемой "сборной ДНР".