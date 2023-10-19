Вербуют прихожан. РПЦ создает "православные ЧВК" для войны в Украине

Служба безопасности разоблачила руководство российской православной церкви на создании собственных частных военных компаний на территории РФ. По указаниям Московского патриархата их ЧВК занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, одна из частных военных компаний под названием "Андреевский крест" действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге.

В стенах религиозного учреждения ее представители вербуют прихожан для дальнейшего включения в состав оккупационных группировок РФ, задействованных на передовой Украине.

При отборе потенциальных "кандидатов" предпочтение отдается мужчинам, которые уже проходили службу в рядах военных подразделений страны-агрессора и имеют боевой "опыт".

После зачисления наемников в ряды ЧВК московской церкви они проходят курс военно-тактической и огневой подготовки под руководством инструкторов из российских спецслужб. Для маскировки боевых тренировок их организаторы проводят подготовку "рекрутов" исключительно в стенах собора, а также на специальных полигонах РФ.

Установлено, что финансирование таких ЧВК осуществляют представители финансово-промышленных групп страны-агрессора, приближенных к руководителю кремля. Деньги поступают на счета РПЦ в виде благотворительных взносов и пожертвований на строительство храмов.

На основании задокументированных фактов Служба безопасности проводит комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств разоблаченных преступлений и привлечению виновных к ответственности.

В СБУ напомнили, что с начала полномасштабной агрессии РФ по материалам СБУ возбуждено 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ МП, из которых 16 - митрополиты церкви. Среди разоблаченных преступлений - 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору.

Кроме того, правоохранители расследуют 18 производств по публичной агитации к религиозной ненависти, а также продажи огнестрельного оружия и распространение детской порнографии. В результате оперативных и следственных действий 26 фигурантам-представителям УПЦ МП сообщены о подозрении, а еще 19 злоумышленников уже получили судебные приговоры.

Деятельность УПЦ МП в Украине

В декабре 2022 года правоохранители провели ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в разных областях Украины и нашли доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве с РФ.

После этого президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрещении в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России. В ряде областей Украины запретили деятельность УПЦ МП и лишили их права пользоваться земельными участками.

Кроме того, десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.

Самым резонансным стало делом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.