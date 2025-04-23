Вэнс предложил заморозить российско-украинскую войну по линии, близкой к фронту

Вэнс заявил что и Украине, и России придется отказаться от части территории, которую каждая из сторон контролирует в настоящее время.

"Придется провести некоторые территориальные обмены", - сказал Вэнс журналистам в Индии после завершения экскурсии по Тадж-Махалу.

По его словам, граница, возможно, и не будет той самой линией фронта, какой она является сейчас. Однако, чтобы прекратить убийства, обеим сторонам необходимо "сложить оружие, заморозить ситуацию и заняться реальным строительством лучшей России и лучшей Украины".

"Нынешние линии где-то рядом с ними. Это то место, где вы в конечном итоге, я думаю, проведете новые линии в конфликте", - сказал он.

Вэнс сказал, что он "оптимистично" настроен относительно переговоров, добавив, что, по его мнению, все стороны до сих пор вели переговоры добросовестно.

Требования США

Как отмечает Bloomberg, замораживание конфликта по существующим линиям боевых действий станет гораздо большей жертвой для Украины. Кие стремится вернуть себе все территории на востоке и юге страны, захваченные Россией с 2014 года, включая Крым, и после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

По данным Bloomberg, США готовы признать контроль России над украинским полуостровом в Черном море и ослабить санкции против Москвы в рамках потенциального мирного соглашения. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не признает российскую оккупацию Крыма, который международно признан украинской территорией.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предупредил, что готов отказаться от усилий по прекращению войны в Украине, если сделка не будет достигнута в ближайшее время. Его посланник Стивен Уиткофф отправится в Россию в конце недели после того, как уже трижды посетил Владимира Путина и назвал последнюю встречу "убедительной".