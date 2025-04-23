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Британия подтвердила: переговоры по Украине в Лондоне на уровне глав МИД отменены

Лондон, Среда 23 апреля 2025 11:34
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Британия подтвердила: переговоры по Украине в Лондоне на уровне глав МИД отменены Фото: Переговоры в Лондоне отменили из-за претензий России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило, отмену мирных переговоров по Украине на уровне министров из США и Европы, которые должны были состояться сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В кратком заявлении МИД Британии говорится, что министерские встречи, которые должны были начаться сегодня утром, не состоятся и будут заменены обсуждениями официальных лиц.

Переговоры отложены после того, как госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не сможет присутствовать в Лондоне.

Издание напоминает о заявлении, сделанном вчера поздно вечером министром иностранных дел Дэвидом Лэмми после его разговора с Рубио.

Лэмми сказал, что его обсуждения с Рубио были продуктивными, но намекнул, что они пройдут на несколько более низком уровне. "Переговоры продолжаются в том же темпе, и завтра официальные лица встретятся в Лондоне. Это критический момент для Украины, Великобритании и евроатлантической безопасности", - написал он в сети Х.

Великобритания уделяла большое внимание переговорам, в которых также должны были принять участие делегации Франции и Германии.

Как отмечает The Guardian, понижение уровня обсуждений произошло на фоне утечек информации, свидетельствующих о том, что Россия готова отказаться от своих территориальных претензий на три украинских региона, которые она оккупировала лишь частично, в обмен на признание США аннексии Крыма.

Между тем, украинская делегация прибыла в Лондон. В ее составе глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. По информации РБК-Украина, Киев готов к переговорам несмотря на то, что госсекретарь США Марко Рубио пропустит встречу.

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