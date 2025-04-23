Британия подтвердила: переговоры по Украине в Лондоне на уровне глав МИД отменены
Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило, отмену мирных переговоров по Украине на уровне министров из США и Европы, которые должны были состояться сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В кратком заявлении МИД Британии говорится, что министерские встречи, которые должны были начаться сегодня утром, не состоятся и будут заменены обсуждениями официальных лиц.
Переговоры отложены после того, как госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не сможет присутствовать в Лондоне.
Издание напоминает о заявлении, сделанном вчера поздно вечером министром иностранных дел Дэвидом Лэмми после его разговора с Рубио.
Лэмми сказал, что его обсуждения с Рубио были продуктивными, но намекнул, что они пройдут на несколько более низком уровне. "Переговоры продолжаются в том же темпе, и завтра официальные лица встретятся в Лондоне. Это критический момент для Украины, Великобритании и евроатлантической безопасности", - написал он в сети Х.
Великобритания уделяла большое внимание переговорам, в которых также должны были принять участие делегации Франции и Германии.
Как отмечает The Guardian, понижение уровня обсуждений произошло на фоне утечек информации, свидетельствующих о том, что Россия готова отказаться от своих территориальных претензий на три украинских региона, которые она оккупировала лишь частично, в обмен на признание США аннексии Крыма.
Между тем, украинская делегация прибыла в Лондон. В ее составе глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. По информации РБК-Украина, Киев готов к переговорам несмотря на то, что госсекретарь США Марко Рубио пропустит встречу.