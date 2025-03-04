Вэнс уверен, что Зеленский "в конечном итоге" пойдет на мирные переговоры

По словам Вэнса, Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом продемонстрировал нежелание участвовать в мирном процессе, к которому стремится его американский коллега.

"Он продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе, который президент Трамп назвал политикой американского народа и его президентства. Вот в чем основная проблема", - заявил вице-президент США в интервью Fox News.

В то же время, он добавил, президенту Украины придется пойти на сделку и это в конце концов таки произойдет.

"Я думаю, что Зеленский тогда еще не был готов к этому. И, честно говоря, сейчас он все еще не готов, но, думаю, в конечном итоге он к этому придет - ему придется", - сказал Вэнс.

На вопрос ведущего, сможет ли украинский лидер вернутся в Белый дом, если он скажет, что готов обсудить мирный план, Вэнс заявил, что если Зеленский "серьезно займется делами", тогда США будут готовы снова поговорить.

"Я думаю, что если бы он позвонил и у него было серьезное предложение о том, как он собирается участвовать в процессе. Смотрите, есть детали, которые действительно важны, над которыми мы уже работаем с россиянами. Мы поговорили с некоторыми нашими союзниками, ему нужно серьезно заняться деталями", - резюмировал вице-президент США.