Вэнс прокомментировал службу брата в Украине и его критику в свой адрес

Вице-президент заявил, что не хочет прибегать к публичному спору с двоюродным братом. А критическое заявление родственника Вэнс назвал "неудачной попыткой" связаться с ним.

По словам вице-президента, он никогда публично не говорил о службе своего кузена, потому что "не хотел подвергать его жизнь опасности больше, чем она была".

Вместе с тем он удивился, что Нейт обратился к нему через интервью, а не лично.

"Относительно его критики, я не имею никакого желания спорить с ним публично, но чувствую необходимость прояснить одну вещь: его неудачную попытку связаться со мной. Я не понимаю, почему Нейт решил обратиться в мой сенатский офис, а не к своей маме, папе или сестре, с которыми я регулярно поддерживаю связь", - заявил Вэнс.

По словам вице-президента, он всегда считал двоюродного брата "жестоким парнем". Впрочем Вэнс добавил, что будет рад с ним поговорить.

Служба Нейта Вэнса

Напомним, Нейт Вэнс дал интервью изданию Le Figaro и рассказал, что воевал за Украину в составе "Волков да Винчи".

По его словам, в марте 2022 года он поехал во Львов, поскольку хотел помочь и "видел, как пишется история". Там он познакомился с британским волонтером, который искал желающих присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины. И по итогу, Вэнс согласился, отправившись уже в июне на Донбасс.

Как пишет Le Figaro, брат вице-президента США участвовал в самых тяжелых боях российско-украинской войны. Среди таких, битва за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск.

В том же интервью Нейт Вэнс рассказал, что когда услышал, как его брат словесно "нападает" на президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, то разозлился и был разочарован. Он раскритиковал брата за позицию в отношении Украины.