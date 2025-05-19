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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Вэнс после встречи с Зеленским сделал заявление относительно Украины и США

Фото: Владимир Зеленский и Джей Ди Вэнс (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Кава

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после встречи с Владимиром Зеленским в Риме заявил об общей цели Соединенных Штатов и Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Вэнс написал в Twitter.

По словам Вэнса, Украина и США имеют общую цель - "положить конец ненужному кровопролитию в Украине".

"Мы обсудили последние новости о продолжающихся переговорах о прекращении огня и установлении длительного мира", - написал он.

Встреча Вэнса и Зеленского

Напомним, вчера, после церемонии интронизации нового Папы Римского президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио.

По словам Зеленского, они обсудили переговоры в Стамбуле и важность прекращения огня. Стороны также затронули вопросы необходимости санкций против России, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными.

Это был первый разговор Зеленского и Вэнса после ссоры в Белом доме 28 февраля.

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Джей Ди ВэнсСоединенные Штаты АмерикиВойна в УкраинеВладимир ЗеленскийПеремирие России и УкраиныМирные переговоры