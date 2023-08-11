Вениславский о замене уволенных военкомов: списки уже составлены

"Это будет сделано очень быстро. После того, как президент несколько месяцев назад выступил с инициативой обновления этого кадрового состава за счет тех военнослужащих, которые в окопах доказали, что понимают, что такое война и честь и достоинство. И они точно не будут тиражировать другие ценности", - рассказал Вениславский.

Как отметил представитель президента в ВР, списки военных, которые могут заменить военкомов и которые не будут дискредитировать себя - составлены. В то же время речь не идет о командирах, или же офицерах, которые сегодня командуют боевыми подразделениями.

"К большому сожалению, война приводит к тому, что военнослужащие получают ранения и по заключению ВВК они не могут больше быть в окопах, признаются непригодными или ограниченно годными к военной службе. Именно за счет таких людей будет формироваться кадровый потенциал для руководителей нынешних территориальных центров", - пояснил Вениславский.

Проверки военкомов по всей Украине

После скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Через некоторое время президент рассказал о неутешительных первых результатах проверок.

Во время сегодняшнего видеообращения Владимир Зеленский заявил, что в общей сложности было введено 112 уголовных производств и объявлено о 33 подозрениях. Также по результатам заседания СНБО было принято решение об увольнении всех областных военкомов.

Агентство рассказало о наиболее резонансных инцидентах с военкоматами.