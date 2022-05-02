Угорщина повернула своє посольство до Києва, - Сійярто

Посольство Угорщини в Україні знову працює в Києві. До цього в цілях безпеки угорські дипломати перебували у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на index.hu .

Як заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, рішення про повернення було прийнято, оскільки цьому відповідають умови безпеки.

"Діяльність там розумна, тому що таким чином ми можемо підтримувати зв'язок з українськими державними органами. І якщо угорські або інші громадяни ЄС потраплять у біду в Києві або їм знадобиться будь-яка допомога, ми зможемо допомогти на місці", - зазначив він.

Він додав, що фізична частина переїзду зі Львова була завершена минулого тижня, так що посольство Угорщини тепер знову працює в Києві.