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Угорщина посилила надзвичайні заходи через коронавірус

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 14:18
Угорщина посилила надзвичайні заходи через коронавірус
Фото: Віктор Орбан (miniszterelnok.hu)

Угорщина закриває кордони для іноземців, а також кінотеатри, клуби та ресторани

Уряд Угорщини посилив надзвичайні заходи з стримування пандемії коронавірусу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hvg.hu

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що тепер на територію країни зможуть в'їхати тільки угорські громадяни. Також громадяни, які побували в Ірані, Італії, Китаї, Південній Кореї та Ізраїлі, будуть змушені пройти обов'язковий карантин.

Крім того, будуть заборонені масові заходи, закриються кінотеатри і клуби. Кафе, ресторани і більшість магазинів не будуть працювати після 15:00. Продуктові магазини і аптеки залишаються відкритими.

Уряд рекомендує літнім людям бути надзвичайно обережними, а громадянам старше 70 років не радять залишати свої будинки. Муніципалітети зобов'язані піклуватися про старих, які залишаються вдома.

Орбан Також додав, що бюджет країни доведеться змінити, і при цьому уряд зосередиться на захист робочих місць.

За станом на ранок 16 березня в Угорщині зафіксовано 39 випадків інфікування коронавірусом, включаючи один летальний результат.

Нагадаємо, 15 березня в Угорщині від коронавирусной інфекції помер 75-річний чоловік.

Крім того, уряд Угорщини оголосив про надзвичайний стан з-за спалаху коронавіруса в країні. Зокрема, в країні закриваються всі університети. Крім цього, уряд ввів заборону на поїздки в Італію і на проведення масових заходів за участю понад 100 осіб.

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