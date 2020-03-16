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Венгрия усилила чрезвычайные меры из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 14:18
Венгрия усилила чрезвычайные меры из-за коронавируса
Фото: Виктор Орбан (miniszterelnok.hu)

Венгрия закрывает границы для иностранцев, а также кинотеатры, клубы и рестораны

Правительство Венгрии усилило чрезвычайные меры по сдерживанию пандемии коронавируса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hvg.hu

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что теперь на территорию страны смогут въехать только венгерские граждане. Также граждане, которые побывали в Иране, Италии, Китае, Южной Корее и Израиле, будут вынуждены пройти обязательный карантин.

Кроме того, будут запрещены массовые мероприятия, закроются кинотеатры и клубы. Кафе, рестораны и большинство магазинов не будут работать после 15:00. Продуктовые магазины и аптеки остаются открытыми.

Правительство рекомендует пожилым людям быть чрезвычайно осторожными, а гражданам старше 70 лет не советуют покидать свои дома. Муниципалитеты обязаны заботиться о стариках, которые остаются дома.

Также Орбан добавил, что бюджет страны придется изменить, и при этом правительство сосредоточится на защите рабочих мест.

По состоянию на утро 16 марта в Венгрии зафиксировано 39 случаев инфицирования коронавирусом, включая один летальный исход.

Напомним, 15 марта в Венгрии от коронавирусной инфекции умер 75-летний мужчина.

Кроме того, правительство Венгрии объявило о чрезвычайном положении из-за вспышки коронавируса в стране. В частности, в стране закрываются все университеты. Кроме этого, правительство ввело запрет на поездки в Италию и на проведение массовых мероприятий при участии более 100 человек.

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