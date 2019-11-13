Угорщина погодилася на штраф за неправильне використання коштів ЄС

Угорщина погодилася зі штрафом за неправильне управління коштами, отриманими від Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таким чином, Будапешт втратить понад 500 млрд форинтів (1,65 млрд доларів). Це склало би близько 2% від угорського ВВП, якби країна сплатила всю суму за один рік.

Деталі покарання були викладені в документі, підготовленому європейським комісаром з питань політики сусідства для засідання Комітету з питань бюджетного контролю Європарламенту.

В документі йдеться, що Угорщина погодилася скоротити на 10% її фінансування з боку ЄС у поточному бюджетному періоді Євросоюзу на 2014-2020 роки.

Як зазначає агентство, у 2018 році 8 з 30 програм ЄС, "скоригованих" Єврокомісією через проблеми з використанням цих коштів, були саме угорськими.

Посилаючись на аудит державних закупівель, Єврокомісія назвала Угорщину членом ЄС з найгіршим національним управлінням і й системами контролю у 2018 році.

Наголошується, що Угорщина могла оскаржувати результати висновків Єврокомісії щодо кожного проекту, але обрала "10%-у фіксовану фінансову корекцію".

Як пише Reuters, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан часто вступав у конфлікт з інститутами ЄС та іншими країнами-учасницями через порушення верховенства закону в Угорщині і неправильне використання фінансування ЄС. Орбан відкидає всі звинувачення і висміюює пропозиції прив’язати європейське фінансування до дотримання демократичних принципів і верховенства закону.

Нагадаємо, 30 жовтня Угорщина наклала вето на спільну заяву послів Північноатлантичного альянсу по Україні, проте вже через день розблокувала її, заявивши, що їх пропозиції щодо меншин на Закарпатті були враховані.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше говорив, що угорська сторона не схвалить заяву НАТО по Україні поки не будуть враховані пропозиції щодо угорських меншин, які проживають на Закарпатті. Він також заявив, що меншини на Закарпатті "страждають від дискримінації і живуть під загрозою".