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Угорщина погодилась "цього разу" не блокувати продовження санкцій ЄС, - ЗМІ

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook com orbanviktor1)
Автор: Сергій Пишкін

Угорщина погодилась поки що не блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії. Однак винесе свої умови на обговорення через пів року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Угорщина щойно повідомила представникам ЄС, що вони погодяться продовжити санкції на 6 місяців, але винесуть це питання в робочі групи і коли відбудеться наступний перегляд (продовження санкцій ЄС, - ред.) в березні", - пише Йозвяк.

Відзначимо, що Угорщина раніше погрожувала заблокувати продовження деяких частин санкцій Євросоюзу проти Росії, якщо троє олігархів, а саме Алішер Усманов, Петр Авен і Віктор Рашников, не будуть виключені зі списку обмежень.

Тим часом Європейський союз планує продовжити обмеження проти росіян і організацій РФ на шість місяців. Сьогодні ж до списку санкцій входять:

  • 1217 фізичних осіб;
  • 108 організацій.

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