Угорщина не приєднається до блоку євроскептиків, очолюваному Італією

За словами Такача, рішення пов'язане з різними поглядами на рішення міграційної кризи

Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" не присоединится к евроскептическому альянсу, возглавляемому Италией. Об этом заявил госсекретарь Венгрии по делам ЕС Саболч Такач, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, и глава МВД Италии Матео Сальвини, и Орбан, имеют очень похож, если не идентичный, подход к решению миграционных проблем.

Такач также заявил, что Венгрия твердо поддержала кандидатуру Манфреда Вебера как следующего президента Европейской комиссии.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выражает абсолютную поддержку польско-итальянской инициативы по созданию правого блока для выборов в Европейский парламент в мае.

В свою очередь, глава МВД Италии Сальвини в ходе своего визита в Варшаву заявил, что Польша и Италия должны объединить свои усилия в едином евроскептическом блоке и выразил надежду, что "итальянско-польская ось заменит немецко-французскую".