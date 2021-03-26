Угорщина поскаржилася на тонни сміття в річці Тиса: припливає з України та Румуніі

За словами посла, ситуація із забрудненням річки Тиса помітно погіршилася останнім часом. Тільки за перші два місяці цього року в річку Тиса потрапило 1500 метрів кубічних відходів українського і румунського походження. Раніше таку кількість сміття фіксували в річці протягом цілого року.

Сміття українського походження потрапляє в Тису двома шляхами: з одного боку, безпосередньо з України в річку Тиса, а з іншого боку, через річки Латориця і Борог з боку Словаччини.

Крім того, через високий рівень води у Тисі, угорські водні органи змогли виловити лише 70% відходів.

Посол також зазначив, що 5 лютого біля міста Рахів, на угорській стороні кордону біля населеного пункту Тисабеч, було зафіксовано 30-40 одиниць плаваючих неорганічних відходів, а по річці Сомеш з боку Румунії біля угорського населеного пункту Ченгер - 60-80 одиниць.

"Верхньо-Тисайська водна дирекція Угорщини була змушена оголосити третій рівень готовності до санації води. Санаційний поплавковий парк направили до мосту міста Вашарошнамень, де встановили частковий річковий бар'єр", - йдеться в повідомленні.

Посол також нагадав, що наприкінці січня громадська організація "Кубок ПЕТ" звернулася до голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова з проханням допомогти в ліквідації бар'єру відходів, але відповіді так і не отримала.