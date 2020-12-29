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Угорщина отримала 6 тисяч доз російської вакцини від коронавірусу

Автор: Андрій Козловський

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина отримала шість тисяч доз російської вакцини від COVID-19 "Супутник V". Фахівці продовжать проводити оцінку можливості її застосування в країні.

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Про це Петер Сійярто повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вантаж буде з поліцейським ескортом відправлений до Національного центру громадської охорони здоров'я, де угорські експерти отримають ще одну нагоду для ухвалення рішення, як використовувати вакцину", - зазначив міністр.

Нагадаємо, першу партію російської вакцини від коронавірусу Угорщина отримала ще у листопаді.

Також раніше Міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації населення вакциною "Супутник V".

При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки рано говорити про те, що російську вакцину від коронавірусу можна використовувати по всьому світу. Пізніше в ВООЗ почали переговори з РФ про вакцину.

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