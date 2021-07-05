Угорщина відкрила пункти вакцинації для жителів Закарпаття

Угорщина відкрила пункти вакцинації для іноземців, які проживають на прикордонній території в сусідніх країнах. Зокрема, і для українців, які проживають на Закарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт koronavirus.gov.hu.

Так, люди, які проживають на Закарпатті, можуть пройти вакцинацію в певних пунктах перетину кордону та пунктах вакцинації прикордонних лікарень, куди їх доставляють від кордону на спеціально виділених автобусах.

"Закарпатці можуть в'їхати в Угорщину для вакцинації в пунктах перетину кордону, визначених міністром внутрішніх справ: залізничний прикордонний перехід Захонь, пункт пропуску Косино-Барабаш, пункт пропуску Дзвінкове-Лонья", - йдеться в повідомленні.

Закарпатців планують щепити вакциною Janssen від Johnson&Johnson.