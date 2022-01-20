Угорщина назвала умову для підтримки вступу України до НАТО

"Українцям треба провести ряд серйозних змін, якщо вони серйозно думають про євроатлантичну інтеграцію. Про одну таку сферу я скажу конкретно: це повага прав національних меншин, тому що в України тут багато недоліків", - зазначив він.

За його словами, Будапешт не задоволений ситуацією з правами етнічних угорців в Україні.

"Їх права на освіту рідною мовою, на її використання в адміністрації, в культурі і релігії порушуються. Закон, який забороняє особам з подвійним громадянством займати громадські посади, є антидемократичним. Ми розуміємо, з якими викликами стикається Україна, її боротьбу за суверенітет і територіальну цілісність, але ми ніколи не приймемо такого підходу до національних меншин", - додав Сійярто.