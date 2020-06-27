Угорщина направить батальйон "Тиса" на ліквідацію наслідків негоди в Україні

Угорщина відгукнулася на українську пропозицію та погодилася залучити багатонаціональний інженерний батальйон "ТИСА" для ліквідації наслідків повеней на заході України. Цей батальйон спеціалізується саме на таких питаннях.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він додав, що наразі дипломати працюють також з іншими країнами і НАТО для допомоги постраждалим від стихійного лиха українським областям.

"Саме так мають діяти справжні партнери і добрі сусіди", - подякував Кулеба.

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто зазначив, що учасники батальйону готові відправитися у вказане місце, якщо цього вимагатиме українська влада.

Інженерний батальйон "Тиса" 15 листопада 2002 року в Будапешті головами генеральних штабів угорської, румунської армій, Збройних Сил Словацької Республіки та України. Основні завдання батальйону: евакуація людей, обладнання та майна, участь у відновленні доріг, розчищення завалів, обладнання та будівництво тимчасових мостів, постачання у постраждалі райони питної води тощо.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запевнив, що гостра фаза ліквідації найбільш важких наслідків повені на заході України займе близько десяти днів.