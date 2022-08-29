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Угорщина сподівається на збільшені постачання від "Газпрому" з вересня, - Сійярто

Фото: Росіяни обстріляли Бахмут з реактивної артилерії, є жертви (flickr)
Автор: Дмитро Браславський

Міністерство закордонних справ Угорщини хоче досягти угоди з "Газпромом" про збільшення постачання газу у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Є пропозиція збільшити постачання газу, найближчими днями ми це доопрацюємо з Газпромом та підпишемо угоду, за якою ми могли б отримати збільшення добових поставок", - заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Деталей цієї угоди Сійярто не розкрив, але місяць тому він домовився про додаткові 700 млн метрів кубічних газу через міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомляв, що Будапешт має намір домовитися з Москвою про додаткову закупівлю 700 мільйонів кубометрів газу протягом літа, щоби спокійно пройти зимовий період. Для цього Петер Сійярто відвідував Москву та згідно з новими домовленостями, до кінця серпня до Угорщини газопроводом "Турецький потік" додатково надходитиме по 2,6 мільйона кубометрів газу щодня.

Нагадаємо, що Росія побудує два атомні реактори в Угорщині.

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