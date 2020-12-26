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Венгрия начала вакцинацию от COVID на день раньше остальных стран Евросоюза

Венгрия, Суббота 26 декабря 2020 16:03
Венгрия начала вакцинацию от COVID на день раньше остальных стран Евросоюза
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Венгрия начала вакцинацию от коронавируса в субботу, 26 декабря. Страна-член Евросоюза запустила процесс на день раньше остальных государств ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

Венгрия в субботу начала прививать медиков, которые работают с больными на COVID-19 в Будапеште. Первой партии препарата Pfizer достаточно для вакцинации 4875 человек.

Напомним, 27 декабря стартует вакцинация от коронавируса в странах Евросоюза. В субботу сообщалось, что препарат Pfizer был доставлен уже во все страны ЕС.

Вакцинация в Евросоюзе продлится три дня с 27 по 29 декабря. При этом Брюсселю удалось снизить цену на вакцину до 15,5 евро за дозу, что дешевле той цены, по которой вакцину Pfizer закупили США.

Также в ЕС уверены, что вакцины по договоренностям хватит для прививания всех граждан стран-членов организации.

До этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Польша может стать посредником для Украины в получении вакцины из Европейского союза. Сейчас между странами ведутся переговоры.

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