Угорщина не висилатиме російських дипломатів із солідарності з Чехією

Угорщина єдина з країн "Вишеградської четвірки" не висилатиме російських дипломатів із солідарності з Чехією. Польща і Словаччина оголосили про видворення співробітників дипмісій РФ.
"Ми висловили солідарність, ми поки не плануємо жодних інших кроків", - сказав Сійярто.
Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина 26 квітня затвердили офіційну заяву, що засуджує вибухи на складі боєприпасів у 2014 році.
Однак, за даними ЗМІ, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не погодився з більш жорсткою щодо Росії версією заяви, тому був затверджений більш "м'який" варіант.
Нагадаємо, раніше Чехія видворила співробітників посольства Росії після того, як виявився зв'язок російської військової розвідки з вибухом на складі боєприпасів.
Із солідарності з Чехією російських дипломатів вислали Словаччина, Польща та країни Балтії. А Румунія оголосила персоною нон грата помічника військового аташе РФ.