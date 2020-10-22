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В Угорщині не погоджуються з заявою України про політичну агітацію на Закарпатті

Автор: Анастасия Рокитна

Угорщина відреагувала на заяву українського Міністерства закордонних справ (МЗС) про політичну агітацію угорських чиновників у Закарпатській області. Угорська сторона не бачить порушень.

Про це заявило МЗС країни, повідомляє "Радіо Свобода".

У відомстві візит чиновника не вважають політичним втручанням.

"МЗС України надіслало офіційного листа у зв'язку з візитом держсекретаря Яноша Арпада Потапі. Ми не погоджуємося з українською оцінкою цього візиту, висловленою у ньому", - йдеться у заяві.

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У прес-службі МЗС заявили, що державний секретар відвідав регіон не заради виборів, а в рамках своїх регулярних візитів.

"Уряд Угорщини підтримує економічний розвиток, розвиток шкіл та культурно-оздоровчі програми на Закарпатті, результати яких приносять користь не лише угорській громаді, а й усім жителям Закарпаття, незалежно від національності", - ідеться в заяві.

Нагадаємо, МЗС України заявило про неодноразові ознаки політичної агітації державними службовцями Угорщини, які відвідують Закарпатську область. Відомство попросило надати правову оцінку цьому.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що планує вирішити мовний конфлікт з Угорщиною, підписавши меморандум з прем'єром Віктором Орбаном.

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