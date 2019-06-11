В Угорщині виявили ще 4 загиблих під час аварії катера на Дунаї

Водолази в Будапешті виявили тіла чотирьох туристів, які загинули під час крушіння катера на Дунаї. Останки підняті на берег, повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Рятувальники виявили частину затонулого катера, підняти його цілком поки не вдається. Водолази закріпили на катері ремки, щоб підняти його з допомогою плавучого крана. При піднятті човна рятувальники поступово обстежуватимуть кожну його частину.

Пошуки не припиняються уже два тижні. Координатор пошукової операції, Нандор Ясензкій, зазначив, що ще четверо зниклих пасажирів можуть перебувати всередині катера.

Крушіння катера "Русалка" відбулося на Дунаї 30 травня. Катер зіткнувся з круїзним лайнером і потонув за 29 секунд. На борту перебували туристи з Південної Кореї і двоє членів екіпажу. Тіла всіх жертв, крім чотирьох, уже знайдені.

РБК-Україна повідомляло, що капітан круїзного лайнера, що зіткнувся з катером - 64-річний громадянин України, він затриманий за звинуваченням у недотриманні правил безпеки на воді.

Нагадаємо, 10 червня Угорщини на річці Дунай виявили тіло 20-го загиблого в інциденті з катастрофою катера 31 травня у Будапешті. Таким чином, число загиблих досягло 20 осіб, при цьому 8 пасажирів вважалися зниклими безвісти.