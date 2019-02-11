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В Угорщині обіцяють фінансові стимули для посилення народжуваності

Новини » Політика    11.02.2019 - 03:55
В Угорщині обіцяють фінансові стимули для посилення народжуваності
Фото: Віктор Орбан (flickr.com/eppofficial)

Прем'єр Орбан обіцяє кредитні пільги сім’ям та пільгові канікули для матерів

В Угорщині мають намір запровадити фінансові стимули для сімей, щоб підвищити народжуваність у країні. Про це заявив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зі слів Орбана, угорський уряд запропонує податкові та кредитні пільги сім’ям зі щонайменше двома дітьми для купівлі будинків, субсидії для придбання автомобілів і податкові канікули для жінок, які мають чотирьох чи більше дітей.

"Дедалі менше дітей народжується в Європі. Для Заходу відповіддю є імміграція", - заявив прем'єр Угорщини.

Як зазначає видання, його заява пролунала на тлі намірів партії Орбана "Фідес" взяти участь в угорських виборах та виборах до Європейського парламенту цього року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з американськими дипломатами відмовився посилити тиск на Китай і Росію. Помічники Орбана зазначили, що він хоче зберегти Угорщину в НАТО і користуватися всіма перевагами членства, проте категорично виступає проти політики США щодо тиску на Китай і Росію.

Прем'єр Угорщини відмовився посилити тиск на Китай і Росію В Угорщині пройшли акції проти політики уряду
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