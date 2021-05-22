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Без Угорщини: ЄС може почати робити заяви від імені 26 країн

Автор: РБК-Україна

В Євросоюзі розглядають можливість, щоб почати робити заяви від імені 26 членів, а не всіх 27. Це може статися після серії вето Угорщини з ряду питань.

Про це пише Euractiv, посилаючись на заяву дипломата ЄС.

"Це зауваження послідувало за низкою вето Угорщини на рівні ЄС з міжнародних справ", - пише видання.

У квітні Угорщина заблокувала заяву ЄС з критикою китайського закону про безпеку в Гонконзі, а 18 травня - відмовилася приєднатися до 26 інших міністрів закордонних справ у заклику до перемир'я в ізраїльсько-палестинському конфлікті.

Потім у п'ятницю Угорщина заявила, що не може схвалити угоду ЄС про торгівлю і розвиток з країнами Африки, Карибського басейну і Тихого океану, тому що це призведе до збільшення числа мігрантів в блоці.

На питання, як інші країни ЄС ставляться до угорських вето, дипломат ЄС, який попросив не називати його імені, сказав, що інша частина блоку незадоволена.

"Ми послідовно погоджуємося з дуже важливих міжнародних питань з 26 і не можемо погодитися з 27. Це недобре. Можливість робити заяви на 26-му кроці, безумовно, є, але це не бажано", - сказав він.

Водночас він додав, що такий крок "не послабить ЄС у глобальному масштабі".

Раніше повідомлялося, що Угорщина заблокувала жорсткішу заяву Вишеградської групи по Росії.

Нагадаємо, Угорщина єдина з країн " Вишеградської четвірки" не висилатиме російських дипломатів із солідарності з Чехією. Польща і Словаччина оголосили про видворення співробітників дипмісій РФ.

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