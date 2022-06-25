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В Угорщині АЗС вводять обмеження на продаж пального: що сталося

Фото: в Угорщині АЗС вводять обмеження на продаж пального (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана ввів тимчасове цінове обмеження на пальне, аби захистити споживачів від інфляції. Внаслідок цього декілька АЗС країни ввели обмеження на обсяг продажі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мережа АЗС MOL удвічі скоротила попередній ліміт на обсяг щодо заправки паливом. Австрійська мережа OMV, зі свого боку, заявила, що її обмеження в 50 літрів стосуватиметься лише того палива, яке продається за пільговою ціною.

MOL закликає поетапно скасовувати цінову стелю, яка встановила роздрібну ціну на паливо з октановим числом 95, а також на дизель на рівні 480 форинтів за літр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, питання щодо дефіциту палива в Україні вирішать до осені.

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Угорщина