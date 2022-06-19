Коли в Україні вирішать проблему пального: відповідь міністра інфраструктури
Ліквідація нестачі палива в Україні залежить від імпорту. Питання щодо дефіциту вирішать до осені.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Центра стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Як відзначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, ліквідації нестачі палива залежить від закордонних поставок.
"Увесь український імпорт - з ЄС. Раніше використовували лише найближчі до нас країни та порти в Польщі та Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів", - заявив міністр.
Кубраков зауважив, що ситуація щодо нестачі пального стабілізується вже до осені. Це залежатиме від того, коли Київ підпише більш довгострокові контракти з іноземними постачальниками.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що секретар РНБО Олексій Данілов дав невтішний прогноз щодо цін на пальне.
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