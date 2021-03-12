Угорський єврокомісар обговорив з угорцями захист їх прав на Закарпатті. У МЗС відреагували

Він уточнив, що переговори пройшли з головою Товариства угорської культури Закарпаття Ласло Брензовичем і депутатом Європарламенту Андреа Бочкор.

"Сьогодні обговорюємо необхідність забезпечення Україною прав осіб, які належать до національних меншин, у тісній співпраці з їх представниками", - розповів Вархейи.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на це повідомлення. Прес-секретар МЗС Олег Ніколенко заявив, що прав угорської та інших національних меншин в Україні нічого не загрожує.

"МЗС і Міносвіти ведуть діалог з угорськими урядовцями, надають їм вичерпні роз'яснення особливостей організації навчального процесу в Україні. Ми виступаємо проти політизації і будь-яких зловживань цією темою" , - сказав Ніколенко коментарі "Радіо Свобода".