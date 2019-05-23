Венеціанська комісія розгляне "мовний закон"

Фото: Венеціанська комісія (coe.int)

Рішення європейських експертів щодо "мовного закону" можуть схвалити під час жовтневої або грудневої пленарній сесії Венеціанської комісії

В Європейській комісії за демократію через право, яку часто називають Венеціанською комісією, надійшов лист з проханням підготувати висновок з тексту закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Лист до Венеціанської комісії направив глава моніторингового комітету ПАРЄ депутат від Британії, консерватор Роджер Гейл. Цей комітет відстежує дотримання країнами-членами Ради Європи своїх зобов'язань у сфері демократії, верховенства права та захисту прав людини.

Рішення європейських експертів щодо "мовного закону" можуть схвалити під час жовтневої або грудневої пленарній сесії Венеціанської комісії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що голова комітету з питань культури і духовності, народний депутат Микола Княжицький заявив, що "мовний закон" Венеціанська комісія не оцінювала, адже він не може обмежувати права національних меншин та мов корінних народів. За словами депутата, про необхідність направлення документа на оцінку комісії були проведені дипломатичні переговори.

Крім того, 22 травня постійний представник України в ООН Володимир Єльченко направив голові Ради безпеки лист щодо "мовного закону".

15 травня п'ятий президент України Петро Порошенко підписав "мовний закон" - законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".