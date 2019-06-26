ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Венеціанська комісія прийме рішення щодо "депутатів" з Криму у делегації РФ у ПАРЄ

Новини » Політика    26.06.2019 - 16:41
Венеціанська комісія прийме рішення щодо "депутатів" з Криму у делегації РФ у ПАРЄ
Фото: Володимир Ар'єв (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таким чином, у середу не буде повної ратифікації делегації РФ у ПАРЄ

Глава української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв заявив, що Венеціанська комісія прийме рішення щодо направлення "депутатів" з анексованого Росією Криму у російську делегацію у ПАРЄ. Про це він написав у своєму Facebook.

Венеціанська комісія прийме рішення щодо &quot;депутатів&quot; з Криму у делегації РФ у ПАРЄ

Ар'єв зазначив, що таким чином у середу, 26 червня, повної ратифікації російської делегації в асамблеї не буде.

"Регламентний комітет ПАРЄ визнав, що заперечення повноважень російської делегації з процедурних причин залишається в силі і одноголосно надіслав до Венеціанської комісії на вивчення питання: чи є депутатами ті, хто обрані в російський парламент за допомогою голосів Криму в одномандатному окрузі РФ (за партійними списками)? Тобто, повної ратифікації російської делегації сьогодні не буде… Росіяни казали, що вони не беруть участь в роботі ПАРЄ до повного підтвердження повноважень. Отже, перевіримо їх на дотримання слова", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, раніше віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой не виключав, що "чиновники" з окупованого Криму можуть увійти до складу російської делегації у ПАРЄ.

Як писало РБК-Україна раніше, вночі 25 червня низка країн підтримала резолюцію про повернення Росії у ПАРЄ. Зокрема, в повному складі підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії та Сербії. Повернення РФ підтримали 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися.

Представника Росії не обрали віце-спікером ПАРЄ в першому турі Комітет ПАРЄ виступив за повернення повноважень російській делегації
Новини України Володимир Ар'євПАРЄКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся