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Венеційська комісія попросила надати схвалений Радою текст закону про олігархів

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський провів розмову з главою Венеційської комісії Джанні Букіккіо. Сторони обговорили схвалений парламентом закон про олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Голова Венеційської комісії звернувся з проханням надати комісії проголосований текст закону в редакції, підписаній главою держави, для розгляду та підготовки відповідного висновку", - розповіли в прес-службі президента.

Зеленський і Букіккіо також обговорили реформу Конституційного суду та ситуацію з відбором кандидатів то Етичної ради Вищої ради правосуддя.

"Президент України та голова Венеційської комісії підкреслили, що цей процес має завершитися якомога швидше, а всі наявні наразі перешкоди - усунуті", - додали в ОП.

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Володимир ЗеленськийВенецианская комиссияЗакон про олігархів