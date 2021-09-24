Венеційська комісія попросила надати схвалений Радою текст закону про олігархів

Президент Володимир Зеленський провів розмову з главою Венеційської комісії Джанні Букіккіо. Сторони обговорили схвалений парламентом закон про олігархів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
"Голова Венеційської комісії звернувся з проханням надати комісії проголосований текст закону в редакції, підписаній главою держави, для розгляду та підготовки відповідного висновку", - розповіли в прес-службі президента.
Зеленський і Букіккіо також обговорили реформу Конституційного суду та ситуацію з відбором кандидатів то Етичної ради Вищої ради правосуддя.
"Президент України та голова Венеційської комісії підкреслили, що цей процес має завершитися якомога швидше, а всі наявні наразі перешкоди - усунуті", - додали в ОП.